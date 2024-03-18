Интер поделил очки с Наполи в 29 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Обе команды на неделе вылетели из Лиги чемпионов от испанцев, но между собой пытались разыграть яркий матч. И Наполи, и Интер строили классные комбинации, а хозяева все же имели ощутимое преимущество.

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"Нерадзурри" открыли счет в конце первого тайма, использовав фирменную фишку – один защитник ассистировал другому. Бастони нашел на 11-метровой отметке Дармиана.

Наполи вывез одно очко с Джузеппе Меацца благодаря пяти сейвам Мерета. Голкипер сохранил команду в игре, а Жуан на последних минутах сравнял счет (бразильца забыли на дальней штанге при подаче углового).