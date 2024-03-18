Інтер поділив очки з Наполі у 29 турі Серії А. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Обидві команди на тижні вилетіли з Ліги чемпіонів від іспанців, але між собою намагалися розіграти яскравий матч. І Наполі, і Інтер будували класні комбінації, а господарі все ж мали відчутну перевагу.

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"Нерадзуррі" відкрили рахунок наприкінці першого тайму, використавши фірмову фішку – один захисник асистував іншому. Бастоні знайшов на 11-метровій позначці Дарміана.

Наполі вивіз одне очко з Джузеппе Меацца завдяки п'яти сейвам Мерета. Голкіпер зберіг команду в грі, а Жуан на останніх хвилинах зрівняв рахунок (бразильця забули на дальній стійці під час подачі кутового).