Интер – Милан: онлайн-видеотрансляция четвертьфинала Кубка Италии
21:40 - Читати українською
В рамках 1/4 финала Кубка Италии проведут миланское дерби. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
26' live
Матч 1/4 финала Кубка Италии Интер – Милан начался в 21:45 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна в этой новости, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Интер:
Милан:
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