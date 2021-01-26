Інтер – Мілан: стартові склади та онлайн-відеотрансляція чвертьфіналу Кубка Італії
20:50 - Читать на русском
В рамках 1/4 фіналу Кубка Італії проведуть міланське дербі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/4 фіналу Кубка Італії Інтер – Мілан розпочнеться о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція доступна в цій новині, текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Інтер:
Мілан:
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