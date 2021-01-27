"Жаль, что мы вылетели. Мы рассчитывали на этот турнир. Игра показала, что у нас сильная команда, которая здорово может сдерживать соперника. Однако, после удаления Ибрагимовича все заметно усложнилось.

Удаление Ибрагимовича и победная красота от Эриксена в видеообзоре матча Интер – Милан – 2:1

Повлияла ли стычка Златана с Лукаку? Повлияла, первая желтая карточка привела к другой. Они взрослые люди, что-то сказали друг другу. Такое бывает, нужно двигаться дальше. Вдесятером было сложнее играть. Кроме того, мы действовали наивно, сфолив и подарив сопернику пенальти.

В любом случае, это поражение оставляет больше положительных чувств и уверенности в будущем, чем игра с Аталантой. Матч был равным, но разницу сделало удаление. Если бы команды остались в равных составах, мог бы быть любой результат, а мы на тот момент вели 1:0", – приводит слова Пиоли Football-Italia со ссылкой на RAI Sport.

Напомним, Интер в дерби обыграл Милан, а поединок запомнился жаркой стычкой Лукаку и Ибрагимовича.

Интер вышел в полуфинал Кубка, вырвав победу над Миланом в компенсированное время – Златан забил и получил красную