Интер – Милан: Пиоли объяснил, как стычка Ибрагимовича и Лукаку повлияла на результат
Главный тренер Милана Стефано Пиоли поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка Италии против Интера.
"Жаль, что мы вылетели. Мы рассчитывали на этот турнир. Игра показала, что у нас сильная команда, которая здорово может сдерживать соперника. Однако, после удаления Ибрагимовича все заметно усложнилось.
Удаление Ибрагимовича и победная красота от Эриксена в видеообзоре матча Интер – Милан – 2:1
Повлияла ли стычка Златана с Лукаку? Повлияла, первая желтая карточка привела к другой. Они взрослые люди, что-то сказали друг другу. Такое бывает, нужно двигаться дальше. Вдесятером было сложнее играть. Кроме того, мы действовали наивно, сфолив и подарив сопернику пенальти.
В любом случае, это поражение оставляет больше положительных чувств и уверенности в будущем, чем игра с Аталантой. Матч был равным, но разницу сделало удаление. Если бы команды остались в равных составах, мог бы быть любой результат, а мы на тот момент вели 1:0", – приводит слова Пиоли Football-Italia со ссылкой на RAI Sport.
Напомним, Интер в дерби обыграл Милан, а поединок запомнился жаркой стычкой Лукаку и Ибрагимовича.
Интер вышел в полуфинал Кубка, вырвав победу над Миланом в компенсированное время – Златан забил и получил красную