"Шкода, що ми вилетіли. Ми розраховували на цей турнір. Гра показала, що у нас сильна команда, яка здорово може стримувати суперника. Однак, після вилучення Ібрагімовіча все помітно ускладнилося.

Вилучення Ібрагімовіча та переможна краса від Еріксена у відеоогляді матчу Інтер – Мілан – 2:1

Чи вплинула сутичка Златана з Лукаку? Вплинула, перша жовта картка призвела до другої. Вони дорослі люди, щось сказали один одному. Таке буває, потрібно рухатися далі. Вдесятьох було набагато складніше грати. Крім того, ми діяли наївно, сфоливши та подарувавши супернику пенальті.

У будь-якому випадку, ця поразка залишає більше позитивних відчуттів і впевненості в майбутньому, ніж гра з Аталантою. Матч був рівним, але різницю зробило вилучення. Якби команди залишилися в рівних складах, міг би бути будь-який результат, а ми на той момент вели 1:0", – наводить слова Піолі Football-Italia з посиланням на RAI Sport.

Нагадаємо, Інтер у дербі переграв Мілан, а поєдинок запам'ятався спекотною сутичкою Лукаку та Ібрагімовіча.

Інтер вийшов у півфінал Кубка Італії, вирвавши перемогу над Міланом у компенсований час – Златан забив і отримав червону