Поединок за Суперкубок Италии между Ювентусом и Интером примет миланский Сан-Сиро (Джузеппе Меацца).

Ювентус, хоть и не выиграл Скудетто впервые за 10 лет, но сыграет в матче за Суперкубок благодаря победе в Кубке Италии. Соперником "Старой синьоры" станет миланский Интер – обладатель Скудетто 2020/21.

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Сегодня, 11 ноября, утвердили время и место проведения игры. Поединок состоится 12 января 2022-го в Милане на тамошнем Сан-Сиро, сообщает Tuttosport. В конце октября Интер и Ювентус уже играли на этом стадионе – тогда гол Пауло Дибалы с пенальти на последних минутах принес туринцам ничью – 1:1.

К слову, Ювентус является рекордсменом турнира по количеству трофеев – 9 завоеванных Суперкубков и еще 7 поражений в финале. У Интера 5 побед и 4 неудачи.

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