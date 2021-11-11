Ювентус, хоч і не виграв Скудетто вперше за 10 років, але зіграє в матчі за Суперкубок завдяки перемозі в Кубку Італії. Суперником "Старої синьйори" стане міланський Інтер – володар Скудетто 2020/21.

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Сьогодні, 11 листопада, затвердили час і місце проведення гри. Поєдинок відбудеться 12 січня 2022 року в Мілані на тамтешньому Сан-Сіро, повідомляє Tuttosport. Наприкінці жовтня Інтер і Ювентус вже грали на цьому стадіоні – тоді гол Пауло Дибали з пенальті на останніх хвилинах приніс туринцям нічию – 1:1.

До слова, Ювентус є рекордсменом турніру за кількістю трофеїв – 9 здобутих Суперкубків і ще 7 поразок у фіналі. У Інтера 5 перемог та 4 невдачі.

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