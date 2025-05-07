Интер дома одолел Барселону в матче с семью голами и вышел в финал. Смотрите видео голов и обзор встречи Интер – Барселона на "Футбол 24".

Миланский Интер стал первым финалистом Лиги чемпионов 2024/2025. После ничьей 3:3 на поле каталонцев итальянский клуб одержал победу в фантастическом домашнем поединке, где было забито сразу 7 голов – последний в дополнительное время.

Интер прорвался в финал Лиги чемпионов, одолев Барселону в легендарной битве с семью голами

Голы Лаутаро Мартинеса и Хакана Чалханоглу (с пенальти) дали миланцам до перерыва солидную фору – 2:0. Впрочем, гости из Испании не капитулировали. За четверть часа второго тайма они ответили точными ударами Эрика Гарсия и Дани Ольмо – счет стал 2:2.

На 87-й минуте Рафинья отправил мяч в третий раз в ворота Интера, выведя Барселону вперед. Но каталонцы не выиграли – на третьей компенсированной минуте Франческо Ачерби сделал счет равным. 3:3.

Решающей в дополнительное время стала 99-я минута. Давиде Фрателли с передачи Мехди Тареми забил четвертый гол в ворота команды Ханса-Дитера Флика и принес Интеру путевку в финал Лиги чемпионов. В решающем матче за трофей миланцы встретятся либо с Арсеналом, либо с ПСЖ.

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