Аталанта в рамках 26-го тура Серии А потеряла очки на Джузеппе Меацца. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Первый тайм поединка против Интера должна была выигрывать Аталанта. Чего стоят только попытки Сапаты и Джимшити в течение минуты. В обоих эпизодах активную роль сыграл наш Руслан Малиновский – именно после его подач с углового попытку Дувана парировал Ханданович, а удар Берата с линии ворот вынес Брозович.

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После перерыва хозяева вышли вперед. После суеты в штрафной Аталанты мяч отскочил к Шкриняру и тот с близкого расстояния расстрелял левый нижний угол. У бергамасков были шансы спасти поединок, однако, все закончилось минимальным поражением. К слову, еще один украинец – Виктор Коваленко – весь матч провел в запасе.

Как следствие, Интер набрал 62 очка и оторвался от Милана уже на шесть баллов. Аталанта с 59-ю пунктами осталась пятой.

Интер удержал минимальную победу над Аталантой, не пустив бергамасков в зону ЛЧ – Малиновского заменили в перерыве