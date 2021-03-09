Перший тайм поєдинку проти Інтера мала вигравати Аталанта. Чого варті лише спроби Сапати та Джімшиті протягом хвилини. В обох епізодах активну роль зіграв наш Руслан Маліновський – саме після його подач з кутового спробу Дувана парирував Хандановіч, а удар Берата з лінії воріт виніс Брозовіч.

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По перерві господарі вийшли вперед. Після метушні у штрафному майданчику Аталанти м'яч відскочив до Шкріняра і той з близької дистанції розстріляв лівий нижній кут. У бергамасків були шанси врятувати поєдинок, однак, все закінчилось мінімальною поразкою. До слова, ще один українець – Віктор Коваленко – весь матч провів у запасі.

Як наслідок, Інтер набрав 62 очки й відірвався від Мілана вже на шість балів. Аталанта з 59-ма пунктами залишилась п'ятою.

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