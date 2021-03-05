Аталанта установила цену на Госенса, который может повлиять на будущее Зинченко в Манчестер Сити
19:10 - Читати українською
Защитник Аталанты Робин Госенс стал трансферной целью ведущих клубов Европы.
Руководство Аталанты готово рассмотреть трансфер Робина Госенса, но сядет за стол переговоров только получив предложение от 40 млн евро, сообщает Virgilio.it.
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Основным претендентом на 26-летнего немца называют Манчестер Сити. По информации СМИ, Гвардиола готов попрощаться с Зинченко ради подписания Робина. На защитника также охотятся Интер и Ювентус.
В нынешнем сезоне Серии А Госенс провел 21 матч, в которых отметился 9-ю голами и 4-мя ассистами.
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