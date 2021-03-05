Руководство Аталанты готово рассмотреть трансфер Робина Госенса, но сядет за стол переговоров только получив предложение от 40 млн евро, сообщает Virgilio.it.

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Основным претендентом на 26-летнего немца называют Манчестер Сити. По информации СМИ, Гвардиола готов попрощаться с Зинченко ради подписания Робина. На защитника также охотятся Интер и Ювентус.

В нынешнем сезоне Серии А Госенс провел 21 матч, в которых отметился 9-ю голами и 4-мя ассистами.

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