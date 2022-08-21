Инсинье отметился эффектным голом в ворота Интера Майами. В середине первого тайма Лоренцо поймал мяч на ногу и ударом в касание пробил точно в угол. Шикарный дальний выстрел стал результативным.

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Правда, гол итальянца все равно не спас Торонто от поражения. Интер забил еще раз и отпраздновал победу со счетом 2:1. Торонто занимает 3-е место с конца в Восточной конференции.

Это уже третий гол Инсинье за ​​команду МЛС. Летом он перешел в Торонто из Наполи свободным агентом. Лоренцо отдал неаполитанцам 10 лет и был капитаном.