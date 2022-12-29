Чемпион Европы летом 2022-го может стать свободным агентом. Наполи предлагает 30-летнему капитану существенное урезание зарплаты, на что Инсинье не соглашается. Лоренцо получил привлекательное финансовое предложение от Торонто, за который раньше выступал другой итальянец – Себастьян Джовинко. Именно он и оценил потенциальный переезд своего соотечественника в МЛС.

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"Меня все время спрашивают об Инсинье. В Торонто уверены, что он будет здесь, и ждут его в марте. Но есть ли смысл бросать Наполи тогда, когда команда борется за Скудетто, а ты являешься капитаном? Мне это кажется странным.

Оценить возможность его приезда в Канаду несколько сложно. Всё зависит от того, что хочет сам Лоренцо. Там хорошо жить, комфортный город, а ты без проблем можешь пойти куда-то с семьей, потому что футбол не настолько популярен, хотя в Торонто и живет большая диаспора из Италии.

Но с точки зрения футбольной карьеры есть определенный минус. Ты исчезнешь с радаров, тебя могут перестать вызывать в сборную Италии. Именно это произошло со мной, поэтому нужно быть готовым к этому. Если он действительно готов к таким жертвам, то это жизненный опыт, который я по-настоящему рекомендую", – цитирует Джовинко Corriere dello Sport.

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