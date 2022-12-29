Чемпіон Європи влітку 2022-го може стати вільним агентом. Наполі пропонує 30-річному капітану суттєве урізання зарплатні, на що Інсіньє не погоджується. Лоренцо отримав привабливу фінансову пропозицію від Торонто, за який раніше виступав інший італієць – Себастьян Джовінко. Саме він оцінив потенційний переїзд свого співвітчизника в МЛС.

Баварія розраховує безкоштовно підписати Інсіньє

"Мене весь час запитують про Інсіньє. В Торонто впевнені, що він буде тут, і чекають його в березні. Але чи є зміст кидати Наполі тоді, коли команда бореться за Скудетто, а ти є капітаном? Мені це здається дивним.

Оцінити можливість його приїзду в Канаду дещо складно. Все залежить від того, що хоче сам Лоренцо. Там добре жити, комфортне місто, а ти без проблем можеш піти кудись із сім'єю, бо футбол не є настільки популярним, хоч у Торонто і живе велика діаспора з Італії.

Але з точки зору футбольної кар'єри є певний мінус. Ти зникнеш з радарів, тебе можуть перестати викликати в збірну Італії. Саме це трапилося зі мною, тому потрібно бути готовим до цього. Якщо він дійсно готовий до таких жертв, то це життєвий досвід, який я по-справжньому рекомендую", – цитує Джовінко Corriere dello Sport.

"Маліновський міг би бути хокеїстом": дружина розкрила побут лідера Аталанти – підгузки, кулінарні секрети та подорожі