Инсинье повторил бомбардирское достижение Марадоны
19:53 - Читати українською
Итальянский форвард Наполи Лоренцо Инсинье покинет Наполи в статусе легенды.
завершено
18’ Жуан Жезус
47’ Амир Ррахмани
45+2’ Дрис Мертенс
53’ Лоренцо Инсинье
Фредерик Весели 50’
18’ Жуан Жезус
47’ Амир Ррахмани
45+2’ Дрис Мертенс
50’ Фредерик Весели
53’ Лоренцо Инсинье
Наполи одолел Салернитану (4:1) в рамках 23-го тура Серии А, а Лоренцо Инсинье забил один из мячей.
Инсинье официально подписал контракт с Торонто
Для 30-летнего нападающего это стал 115-й гол в футболке неаполитанцев, сообщает OptaPaolo. По этому бомбардирскому показателю Лоренцо сравнялся с легендарным Марадоной. Больше за Наполи забивали только Марек Гамшик (121) и Дрис Мертнес (144).
Напомним, летом Инсинье покинет Серию А, он уже подписал контракт с Торонто, который выступает в МЛС.
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