Наполи одолел Салернитану (4:1) в рамках 23-го тура Серии А, а Лоренцо Инсинье забил один из мячей.

Инсинье официально подписал контракт с Торонто

Для 30-летнего нападающего это стал 115-й гол в футболке неаполитанцев, сообщает OptaPaolo. По этому бомбардирскому показателю Лоренцо сравнялся с легендарным Марадоной. Больше за Наполи забивали только Марек Гамшик (121) и Дрис Мертнес (144).

Напомним, летом Инсинье покинет Серию А, он уже подписал контракт с Торонто, который выступает в МЛС.

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