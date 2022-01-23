Інсіньє повторив бомбардирське досягнення Марадони
19:53 - Читать на русском
Італійський форвард Наполі Лоренцо Інсіньє покине Наполі у статусі легенди.
завершено
18’ Жуан Жезус
47’ Амір Ррахмані
45+2’ Дріс Мертенс
53’ Лоренцо Інсіньє
Фредерік Веселі 50’
18’ Жуан Жезус
47’ Амір Ррахмані
45+2’ Дріс Мертенс
50’ Фредерік Веселі
53’ Лоренцо Інсіньє
Наполі здолав Салернітану (4:1) в рамках 23-го туру Серії А, а Лоренцо Інсіньє забив один із м'ячів.
Інсіньє офіційно підписав контракт з Торонто
Для 30-річного нападника це став 115-й гол у футболці неаполітанців, повідомляє OptaPaolo. За цим бомбардирським показником Лоренцо зрівнявся з легендарним Марадоною. Більше за Наполі забивали лише Марек Гамшік (121) та Дріс Мертнес (144).
Нагадаємо, влітку Інсіньє покине Серію А, він вже підписав контракт з Торонто, який виступає в МЛС.
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