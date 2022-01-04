Інсіньє влітку покидає Наполі після завершення контракту. Італієць на правах вільного агента перейде в Торонто. Сторони вже узгодили всі деталі й незабаром оголосять про трансфер офіційно, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією Sky Italia, Інсіньє на тижні підпише з Торонто контракт на 5 з половиною років – з липня 2022-го по грудень-2027-го. Канадці підкупили зіркового футболіста заплатою: 11 млн євро на рік + 4,5 млн у вигляді бонусів.

Інсіньє виступає за основну команду Наполі з 2009 року. Цього сезону нападник взяв участь у 15 матчах італійської Серії А, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач. Минулого літа Інсіньє став чемпіоном Європи у складі збірної Італії.

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