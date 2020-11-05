"Я люблю Погба. Я думаю, что это игрок мирового класса, когда он в форме. Мы видели это в Ювентусе. Но с того времени, как он перешел в Манчестер Юнайтед, в клубе с ним одни проблемы. Жозе Моуринью, дела с агентом – всегда есть что-то. Его игра была не на высоте, фанаты почти отвернулись от него.

"Лучшая позиция Погба – на скамейке запасных": Лебеф уничтожил звезду Манчестер Юнайтед

Сможет ли Поль вернуть Манчестер Юнайтед на вершину? Если бы я играл с ним, сказал бы: "Слушай, просто выходи и играй. Как только начнешь выступать так, как должен, тогда можешь говорить о желании подписать контракт с Реалом, так как на данный момент ты даже не можешь попасть в состав МЮ.

На месте Погба, сидя на скамейке, я бы задумался: "Так, Фред, Скотт Мактоминай и Бруну Фернандеш играют в полузащите, а я сижу в запасе? Вероятно, со мной что-то не так. Манчестер Юнайтед не крутится вокруг Поля Погба", – цитирует Инса издание Ladbrokes.

Напомним, в текущем сезоне француз провел в футболке "красных дьяволов" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

ПСЖ без Неймара и Мбаппе проиграл Лейпцигу, Боруссия с дублем Холанда разгромила Брюгге – Лига чемпионов, все результаты