"Я люблю Погба. Я думаю, що це гравець світового класу, коли він у формі. Ми бачили це в Ювентусі. Але з цього часу, як він перейшов у Манчестер Юнайтед, в клубі з ним одні проблеми. Жозе Моурінью, справи з агентом – завжди є щось. Його гра була не на висоті, фанати майже відвернулися від нього.

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Чи зможе Поль повернути Манчестер Юнайтед на вершину? Якби я грав з ним, сказав би: "Слухай, просто виходь і грай. Як тільки почнеш виступати так, як повинен, тоді можеш говорити про бажання підписати контракт з Реалом, тому що на даний момент ти навіть не можеш потрапити до складу МЮ.

На місці Погба, сидячи на лавці, я б задумався: "Так, Фред, Скотт Мактомінай і Бруну Фернандеш грають у півзахисті, а я сиджу в запасі? Ймовірно, зі мною щось не так. Манчестер Юнайтед не крутиться навколо Поля Погба", – цитує Інса видання Ladbrokes.

Нагадаємо, у поточному сезоні француз провів у футболці "червоних дияволів" 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

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