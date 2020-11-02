"Я не знаю, есть ли какое-то объяснение форме Манчестер Юнайтед. Это была случайная и фартовая победа над РБ Лейпциг. То, что мы видели в Английской Премьер-лиге, недостаточно хорошо от Манчестер Юнайтед. Уровень резко падает.

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Было очень странно видеть полузащиту Манчестер Юнайтед ромбом. Сульшер хотел видеть Погба в центре поля, где он, очевидно, провалился, поскольку наставник сменил позицию француза, отправив его на левый фланг.

Он не знает, что делать с Погба. Сульшер должен пересмотреть свою позицию, возможно, лучшая позиция для Погба сейчас – это скамейка запасных", – поделился Лебеф в комментарии ESPN.

Напомним, Манчестер Юнайтед уступил Арсеналу (0:1), а Погба привез пенальти в свои ворота, с которого забили решающий гол.

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