"Да, действительно, к Вячеславу есть интерес как со стороны зарубежных, так и украинских клубов. Конечно, есть вероятность, что футболист перейдет в другой клуб в это межсезонье. Если поступит предложение, которое устроит Металлист и игрока.

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Я не открою секрет, если скажу, что многие клубы имеют финансовые проблемы. И если продать игрока за хорошие деньги, то выиграют все. Клуб получит дополнительные финансы, заплатит налог в бюджет государства, а футболист перейдет в более конкурентный чемпионат. И главное, что все это в пользу сборной", – сказал Красникова Sportarena.

Напомним, Вячеслав Танковский стал игроком Металлиста летом прошлого года. Полузащитник прошел через систему Шахтера, но не смог пробиться в первую команду, преимущественно выступая за другие украинские клубы на правах аренды.

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