Наставник Манчестер Юнайтед Сульшер рассыпался в комплиментах для своего подопечного.

"Кавани – центрфорвард, которого вы хотите видеть в чужой штрафной. Его передвижения на поле невероятное, каждому следует поучиться этому у него.

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Бывает, я злюсь, когда он смещается к флангу и делает оттуда подачи, так как именно его хочется видеть в штрафной. Иногда приходится просить его меньше бегать.

Эдинсон дополняет Маркуса Рашфорда, Мейсона Гринвуда и Антони Марсьяля", – цитирует Сульшера Yahoo! Sport.

Напомним, Кавани в октябре присоединился к манкуниацам, 33-летний уругваец уже успел провести в АПЛ 12 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

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