Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розсипався у компліментах для свого підопічного.

"Кавані – центрфорвард, якого ви хочете бачити у чужому штрафному майданчику. Його пересування на полі неймовірне, кожному слід повчитися цьому у нього.

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Буває, я серджуся, коли він зміщується до флангу і робить звідти подачі, тому що саме його хочеться бачити у штрафному майданчику. Іноді доводиться просити його менше бігати.

Едінсон доповнює Маркуса Рашфорда, Мейсона Грінвуда і Антоні Марсьяля", – цитує Сульшера Yahoo! Sport.

Нагадаємо, Кавані у жовтні приєднався до манкуніаців, 33-річний уругваєць вже встиг провести в АПЛ 12 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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