"Иногда бывало, что бразильцы хотели что-то сказать, а мы, вместо того, чтобы подсказать им нормальные слова, говорили нецензурные выражения.

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И вот кто-то из бразильцев подходит к Канане (Евгений Канана – функционер Шахтера, – прим.) и говорит: "Евгений, ***". И получается, как будто пришел что-то попросить и в то же время обругал. Это смешно было. Вместо того, чтобы спросить "Как это сделать?", они ругались словами, значение которых еще не знали", – цитирует нападающего издание Terrikon.

Напомним, Воробей защищал цвета Шахтера с 1995 по 2007 годы. В сборную Украины вызывался с 2000 по 2008 годы и провел в сине-желтой футболке 68 матчей, забив 9 голов.

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