"Іноді бувало, що бразильці хотіли щось сказати, а ми, замість того, щоб підказати їм нормальні слова, говорили нецензурні вирази.

"У нього одна нога, як мій тулуб": Воробей назвав найсильніших захисників, проти яких доводилось грати

І ось, хтось із бразильців підходить до Канани (Євген Канана – функціонер Шахтаря, – прим.) і каже: "Євген, ***". І виходить, начебто прийшов щось попросити і в той же час вилаяв. Це смішно було. Замість того, щоб запитати "Як це зробити?", вони лаялися словами, значення яких ще не знали", – цитує нападника видання Terrikon.

Нагадаємо, Воробей захищав кольори Шахтаря з 1995 по 2007 роки. У збірну України викликався з 2000 по 2008 роки і провів у синьо-жовтій футболці 68 матчів, забивши 9 голів.

Шахтар завершив зимові збори перемогою – дубль Коноплянки, довгоочікуваний камбек Ісмаїлі, помилки Бондаря