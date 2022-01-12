Ингулец попрощался с голкипером Евгением Гальчуком, сообщает Meta Ratings.

Ингулец предложил тренерские контракты Лупашко, Шусту и Бартуловичу

Соглашение с 29-летним вратарем расторгли по обоюдному согласию сторон. К слову, в текущем сезоне он провел за петровцев 12 матчей, в которых пропустил 21 гол, а в двух поединках отстоял на ноль.

Ранее команду Сергея Лавриненко покинул другой вратарь – Артем Малыш. Стороны также договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до лета 2022 года. Кроме того, ранее предложение перейти на тренерскую работу получил опытный голкипер Богдан Шуст.

Напомним, Ингулец приступит к подготовке к весенней части сезона 15 января.

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