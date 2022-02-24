Ингулец дозаявил украинского защитника Александр Кучеренко, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Напомним, 30-летний футболист с 2017 по 2021 гг. уже выступал за команду из Петрового. С лета 2021-го он был игроком Волыни, за которую в Первой лиге забил 1 гол в 13 матчах. По информации СМИ, после ухода из Луцка Александр пытался трудоустроиться в казахском Акжайике.

Кроме вышеупомянутых команд Кучеренко успел поиграть в краматорском Авангарде и крапивницкой Зирке, молдавских Нистру, Костулены и Верисе. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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