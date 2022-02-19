"Если бы я точно знал, что в Украине будет война – не поехал бы туда. Об этом было много разговоров в СМИ. Хотел увидеть все своими глазами.

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Тогда происходило не так много событий, но в последние дни стало жарко. Если это произойдет и закроют аэропорты – уеду в другую страну на машине", – сказал Антви в комментарии Voetbal Primeur.

Напомним, Родни стал игроком Ингульца 23 января – нидерландец присоединился к команде Сергея Лавриненко в статусе свободного агента.

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