Інгулець дозаявив українського захисника Олександр Кучеренка, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Нагадаємо, 30-річний футболіст з 2017 по 2021 роки вже виступав за команду з Петрового. З літа 2021-го він був гравцем Волині, за яку у Першій лізі забив 1 гол у 13 матчах. За інформацією ЗМІ, після відходу з Луцька Олександр намагався працевлаштуватися в казахському Акжайику.

Окрім вищезгаданих команд Кучеренко встиг пограти у краматорському Авангарді та кропивницькій Зірці, молдовських Ністру, Костулени та Верісі. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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