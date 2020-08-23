Ингулец удержал ничью со СК Днепр-1 в дебютном матче в УПЛ

Ингулец дебютировал в УПЛ матчем против СК Днепр-1 на Днепр Арене, который формально был домашним для команды с Петрово. Поединок начался в спокойном ключе, но постепенно футболисты разбегались, что вылилось в моменты: днепровцы могли открыть счёт прямым ударом Кравченко со штрафного на 9-й минуте (выше ворот) и после паса Адамюка на Довбика на пустые ворота (Кучеренко спас) – петровцы же могли наказать за расточительность на 13-й, когда Щедрый пробивал с отскока по центру (Сарнавский парировал). Казалось, что сейчас пойдёт заруба.

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Впрочем, это были последние опасные эпизоды до 33-й минуты, когда СК Днепр-1 в результате обрезки гостей провёл контратаку с вбеганием Довбика в штрафную и пасом под мощный удар Цурикова – 0:1! На 37-й минуте Довбик мог удвоить преимущество, пробив с острого угла, однако Шуст парировал. Теперь уже настала пора Ингульцу наказывать соперника: на 42-й минуте Щедрый красиво сместился с левого фланга в центр и отдал передачу на Балана, а тот метров с 22-х решился пробить в дальний угол – 1:1! Именно с этим счётом команды и ушли отдыхать.

После перерыва на поле появился Когут, а СК Днепр-1 откровенно перехватил инициативу. Это могло вылиться в гол уже на 50-й минуте, когда Хобленко разобрался с защитниками в штрафной и выстрелил по воротам – Шуст парировал, а Цуриков с добивания запустил мяч выше ворот. На 57-й случился ещё один момент: Довбик пробил с разворота, мяч удачно срикошетил от Запорожца на Когута, а тот пробил – прямо в Шуста! Затем днепровцы осадили штрафную Ингульца, что принесло два шикарных эпизода на 66-й и 67-й минутах – Когут с дистанции попал в перекладину, а Адамюк опередил Шуста при угловом и нанёс удар в пустые ворота. Дебютантов УПЛ спас Квасный.

В последние 15 минут матча Ингульцу удалось выровнять ход встречи. СК Днепр-1 уже не так сильно давил, но на 75-й мог вырвать победу усилиями Дубинчака и Хобленко – первый исполнил классную подачу на линию вратарской, а второй головой пробил выше ворот. Петровцы же могли забить уже на исходе поединка в результате прорыва Ситчинавы и скидки под удар дальний Мкомолы – мяч пролетел рядом с правой штангой! В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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