Ингулец представил новую форму на сезон 2020/21
08:28 - Читати українською
Ингулец продолжает тщательную подготовку к новому сезону УПЛ.
Фотографии новой экипировки было опубликовано на официальном сайте Ингулца. Фотосессия состоялась в неформальной обстановке на фоне реки Ингулец.
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Клуб решил не изменять традициям и представил два комплекта формы в традиционных цветах – желтом и красном. Техническим спонсором клуба продолжает оставаться компания Joma.
Напомним, ближайший матч Ингулца в УПЛ состоится уже в воскресенье, 13 сентября, против Ворсклы на выезде. Начало поединка в 19:30.
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