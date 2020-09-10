Фотографии новой экипировки было опубликовано на официальном сайте Ингулца. Фотосессия состоялась в неформальной обстановке на фоне реки Ингулец.

Рыбалка вместо тренировки – клуб Второй лиги оригинально представил новую форму

Клуб решил не изменять традициям и представил два комплекта формы в традиционных цветах – желтом и красном. Техническим спонсором клуба продолжает оставаться компания Joma.

Напомним, ближайший матч Ингулца в УПЛ состоится уже в воскресенье, 13 сентября, против Ворсклы на выезде. Начало поединка в 19:30.

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