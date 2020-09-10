Украинские клубы соревнуются не только на футбольном поле, но и в креативе.

Клуб из Петропавловской Борщаговки отправился на рыбалку после игры первого тура Второй лиги против ФК Карпаты Галич (2:2).

Гараж, котики и автобус – Мариуполь креативно презентовал новую форму

Таким оригинальным способом СК Чайка представил новую форму. Клубный канал опубликовал видео с представления экипировки.

Напомним, прошлый сезон Второй лиги был досрочно завершен из-за пандемии, на момент остановки турнира Чайка находилась на 7-й строчке группы А.

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