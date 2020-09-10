Інгулець представив нову форму на сезон 2020/21
Інгулець продовжує ретельну підготовку до нового сезону УПЛ.
Світлини нового екіпірування було опубліковано на офіційному сайт Інгульця. Фотосесія відбулась у неформальній атмосфері на фоні пейзажів Петрового та річки Інгулець.
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Клуб вирішив не зраджувати традиції та представив два комплекти форми в звичних кольорах – жовтому та червоному. Технічним спонсором клубу надалі залишається компанія Joma.
Нагадаємо, найближчий матч Інгульця в УПЛ відбудеться вже у неділю, 13 вересня, проти Ворскли на виїзді. Початок поєдинку о 19:30.
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