Світлини нового екіпірування було опубліковано на офіційному сайт Інгульця. Фотосесія відбулась у неформальній атмосфері на фоні пейзажів Петрового та річки Інгулець.

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Клуб вирішив не зраджувати традиції та представив два комплекти форми в звичних кольорах – жовтому та червоному. Технічним спонсором клубу надалі залишається компанія Joma.

Нагадаємо, найближчий матч Інгульця в УПЛ відбудеться вже у неділю, 13 вересня, проти Ворскли на виїзді. Початок поєдинку о 19:30.

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