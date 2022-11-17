"Задача была взять 3 очка, что мы и сделали. В сложном матче, как мы и ожидали. Команда соперника хорошо и организованно оборонялась, у нее хорошие бойцовские качества. Я придерживаюсь мнения, что большинство команд в нашем чемпионате играют организованно. Каждая команда может отобрать очки у любого соперника.

Бразилия от Дубинчака в видеообзоре матча Ингулец – Динамо – 1:2

Агрессивное начало от Ингульца, создали хорошие моменты. После этого мы взяли игру в свои руки и заставили петровцев ошибиться в случае с пенальти и вторым голом. Надо было забить третий гол. Мы оказывали давление на соперника, третий гол снял бы все вопросы. Я поздравил ребят в раздевалке, в том числе Виктора Цыганкова, сыгравшего хороший матч. Поздравил ребят в раздевалке. В том числе Виктора Цыганкова, который провел хороший матч. В первую очередь, поздравил ребят с тремя набранными очками и с тем, что выдержали бойцовский напор соперника. Важно было не уступить в этой игре, а не только превосходить в игровых компонентах.

Выделил Цыганкова и не могу не выделить Буяльского, который выполнил огромный объем работы, в том числе черновой. Он много прессинговал, участвовал во всех атаках, заработал пенальти. Жаль, что не забил третий гол в хорошей контратаке. Он заслуживал забить третий гол, как и наша команда в целом.

Почему Динамо потеряло в агрессии и так легко позволило сопернику забить гол? 2:0 – всегда опасный счет, я говорил ребятам в раздевалке, чтобы не расслаблялись. Наша ошибка при выносе, подборе мяча, в концовке атаки соперника, позволила им сократить отставание. Ингулец поймал кураж и пошел вперед. Этим и объясняется более удачный для них отрезок и неудачный для нас. Возможно, сказались и проведенные замены – они не добавили нам остроты впереди", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, после победы над Ингульцем Динамо набрало 23 очка и находится на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ. Столько же баллов у Зари и Александрии, однако у команды Юрия Гуры есть игра в запасе.

Динамо в непростом матче победило Ингулец – дубль Цыганкова приблизил киевлян к Шахтеру на расстояние четырех очков