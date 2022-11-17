"Завдання було взяти 3 очки, що ми і зробили. У складному матчі, як ми і очікували. Команда суперника добре та організовано оборонялися, у неї хороші бійцівські якості. Я притримуюся думки, що більшість команд в нашому чемпіонаті грають організовано. Кожна команда може відібрати очки у будь-якого суперника.

Бразилія від Дубінчака у відеоогляді матчу Інгулець – Динамо – 1:2

Агресивний початок від Інгульця, створили хороші моменти. Після цього ми взяли гру в свої руки і змусили петровців помилитися у випадку з пенальті та другим голом. Потрібно було забити третій гол. Ми чинили тиск на суперника, третій гол зняв би всі питання. Привітав хлопців у роздягальні. У тому числі Віктора Циганкова, який провів хороший матч. Насамперед, привітав хлопців із трьома набраними очками та з тим, що витримали бійцівський натиск суперника. Важливо було не поступитися в цій грі, а не тільки перевершувати в ігрових компонентах.

Виділив Циганкова і не можу не виділити Буяльського, котрий виконав величезний обсяг роботи, у тому числі чорнової. Він багато пресингував, брав участь у всіх атаках, заробив пенальті. Шкода, що не забив третій гол у хорошій контратаці. Він заслуговував забити третій гол, як і наша команда загалом.

Чому Динамо втратило в агресії і так легко дозволило супернику забити гол? 2:0 – завжди небезпечний рахунок, я говорив хлопцям у роздягальні, щоб не розслаблялися. Наша помилка при виносі, підборі м’яча, у кінцівці атаки суперника, дозволила їм скоротити відставання. Інгулець упіймав кураж і пішов уперед. Цим і пояснюється вдаліший для них відрізок і невдалий для нас. Можливо, далися взнаки і проведені заміни – вони не додали нам гостроти попереду", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після перемоги над Інгульцем Динамо набрало 23 очки і перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Стільки ж балів у Зорі та Олександрії, однак у команди Юрія Гури є гра у запасі.

Динамо у непростому матчі перемогло Інгулець – дубль Циганкова наблизив киян до Шахтаря на відстань чотирьох очок