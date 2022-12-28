Інгулець підсилився півзахисником Андрієм Блізніченком, повідомляє офіційний сайт клубу.

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27-річний гравець приєднався до команди з Петрового на правах вільного агента. Останнім місцем роботи Андрія був молдовський Шериф, який він покинув у серпні. В Україні Блізніченко відомий своїми виступами за Дніпро (2012-2016) та молодіжну збірну.

Після 18-ти турів УПЛ Інгулець розташувався на 14-й сходинці.

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