У защитника Артема Шабанова, у полузащитников Александра Андриевского и Дениса Антюха, а также у форварда Владислава Кулача есть шансы оказаться в Ингульце, утверждает Sport Arena .

"Усиление будет безумно": Поворознюк подтвердил перестройку Ингульца и заинтересованность в игроках Динамо

Президент петровцев Александр Поворознюк сегодня сообщил, что команду ждет перестройка, и заявил, что не будет брать игроков в аренду. Следовательно, трансферы динамовцев, если они будут, состоятся на полноценной основе.

В этом сезоне Андриевский провел в бело-синей футболке 11 матчей и отличился ассистом, а Шабанов отыграл 8 поединков и имеет гол в активе. Кулач принял участие в 5 встречах (1 гол), а Антюх – в 4-х (без результативных действий).

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо