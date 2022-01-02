Ингулец продолжает планировать подготовку во время зимнего перерыва – у подопечных Сергея Лавриненко уже есть несколько соперников на сборах.

Ингулец будет готовиться к возобновлению сезона в два этапа: первая команда проведет дома с 15 по 27 января, после чего отправится в Турцию на сборы, информирует meta-ratings.

Ингулец усилился основным кипером Миная

Там украинский клуб проведет 7 спаррингов. Отмечается, что контракты подписаны уже с 4 соперниками: ЦСКА София (30 января), польский Медзь (10 февраля), Кривбасс (16 февраля) и Видзев (18 февраля).

В составе Ингульца в Турцию отправятся 25 игроков, среди которых будет и группа новичков команды. В настоящее время клуб подписал вратаря Даниила Кучера и хавбека Андрея Близниченко.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"