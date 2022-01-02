Інгулець продовжує планувати підготовку під час зимової перерви – підопічні Сергія Лавриненка вже мають кількох суперників на зборах.

Інгулець готуватиметься до поновлення сезону в два етапи: перший команда проведе вдома з 15 по 27 січня, після чого вирушить до Туреччини на збори, інформує meta-ratings.

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Там український клуб проведе аж 7 спарингів. Зазначається, що контракти підписані вже з 4 суперниками: ЦСКА Софія (30 січня), польський Медзь (10 лютого), Кривбас (16 лютого) та Відзев (18 лютого).

У складі Інгульця в Туреччину вирушить 25 гравців, серед яких буде і група новачків команди. Наразі клуб підписав воротаря Данила Кучера та хавбека Андрія Блізніченка.

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