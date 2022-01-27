Подопечные Сергея Лавриненко уже знают всех соперников на зимнем сборе.

Как известно, Ингулец решил готовиться ко второй части сезона в два этапа. Первый – с 15 по 27 января – команда провела дома, а второй – состоится в Турции.

"Вы когда с женщиной хотите переспать, как-то уговариваете ее?": Поворознюк – о секрете подписания легионеров

На выезде подопечные Сергея Лавриненко проведут 7 контрольных матчей, сообщает клубная пресс-служба. В частности, соперниками петровцев будут:

30 января – ЦСКА 1948 София (Болгария)

3 февраля – Чукарички (Сербия)

7 февраля – Дила (Грузия)

10 февраля – Медзь (Польша)

13 февраля – Астана (Казахстан)

16 февраля – Кривбасс (Украина)

18 февраля – Видзев (Польша)

Напомним, на зимнюю паузу Ингулец ушел на четырнадцатой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 13 очков.

Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної