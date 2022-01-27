Ингулец окончательно определился со спарринг-партнерами на сборе в Турции
Подопечные Сергея Лавриненко уже знают всех соперников на зимнем сборе.
Как известно, Ингулец решил готовиться ко второй части сезона в два этапа. Первый – с 15 по 27 января – команда провела дома, а второй – состоится в Турции.
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На выезде подопечные Сергея Лавриненко проведут 7 контрольных матчей, сообщает клубная пресс-служба. В частности, соперниками петровцев будут:
30 января – ЦСКА 1948 София (Болгария)
3 февраля – Чукарички (Сербия)
7 февраля – Дила (Грузия)
10 февраля – Медзь (Польша)
13 февраля – Астана (Казахстан)
16 февраля – Кривбасс (Украина)
18 февраля – Видзев (Польша)
Напомним, на зимнюю паузу Ингулец ушел на четырнадцатой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 13 очков.
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