Український півзахисник Владислав Клименко продовжить кар'єру в Інгульці, повідомляє прес-служба петровців.

Інгулець остаточно визначився зі спаринг-партнерами на зборі у Туреччині

Умови та терміни дії контракту не розголошуються, відомо лише, що гравець перейшов до команди Сергія Лавриненка у статусі вільного агента. 27-річний футболіст уже приєднався до колективу на зборах у Туреччині.

Нагадаємо, Клименко вже виступав за Інгулець з 2017 по 2020 роки. Півроку провів у Чорноморці, звідки перейшов у Маріуполь, за який у поточному сезоні провів 6 матчів в УПЛ (1 гол). Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, на зимову паузу Інгулець пішов на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 13 очок.

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