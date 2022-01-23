Клуб з Петрового знайшов підсилення складу за межами України.

Інгулець на своїй Facebook-сторінці оголосив про трансфери бразильського захисника Жоао Вільяма та нідерландського вінгера Рондні Антві.

Інгулець не зміг підписати японського півзахисника

Клуб не розголошував умови переходів, але за даними Transfermarkt, гравці приєднались до команди з Петрового на правах вільних агентів.

Нагадаємо, на зимову паузу Інгулець пішов на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 13 очок. Раніше президент клубу Олександр Поворознюк заявив, що Інгулець відмовився від трансферів гравців Динамо.

Трансфери УПЛ зима-2022 – Динамо продало Миколенка і скидає баласт, два бразильці в Шахтарі та інші переходи