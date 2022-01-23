Ингулец не смог договориться о подписании опорного полузащитника Юкиоши Карашимы, который выступает за Хегельманн Литауэн, сообщает Telegram-канал "Бей-беги".

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Клуб из Петрово хотел подписать 24-летнего японца на правах свободного агента – его контракт с литовцами истекал 31 декабря 2021 года. Однако Хегельман Литауэн опередил украинцев, воспользовавшись опцией пролонгации соглашения на 1 год.

Напомним, в случае подписания Карашиму мог стать третьим в истории УПЛ японцем: первым представителем этой страны в украинском футболе был Ясухиро Като (Говерла), а вторым – Ицуки Урату (Заря).

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