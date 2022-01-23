Інгулець не зміг підписати японського півзахисника
Петровці зазнали чергової невдачі на трансферному ринку.
Інгулець не зміг домовитися про підписання опорного півзахисника Юкіоші Карашіми, який виступає за Хегельманн Літауен, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".
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Клуб із Петрового хотів підписати 24-річного японця на правах вільного агента – його контракт з литовцями завершувався 31 грудня 2021 року. Однак Хегельманн Літауен випередив українців, скориставшись опцією пролонгації угоди на 1 рік.
Нагадаємо, у разі підписання Карашіму міг стати третім в історії УПЛ японцем: першим представником цієї країни в українському футболі був Ясухіро Като (Говерла), а другим – Іцукі Урату (Зоря).
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