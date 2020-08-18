Ингулец выбрал другой стадион для выступлений в Премьер-лиге

Ингулец будет принимать соперников на Днепр-Арене, утверждает Футбол NEWS. Предыдущим вариантом был стадион Зирка в Кропивницком, но руководство клуба изменило свое решение.

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Новичок элитного дивизиона продолжает реконструкцию собственной арены в Петрово. Ожидается, что работа будет продолжаться как минимум до апреля 2021 года, поэтому Ингулец был вынужден искать альтернативу для проведения домашних матчей в УПЛ.

Напомним, на Днепр-Арене выступает другой клуб Премьер-лиги – СК Днепр-1. Стадион вмещает 31 тысячу болельщиков.

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