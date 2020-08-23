Інгулець не гратиме домашні матчі на Дніпро-Арені – команда з Петрового остаточно визначилась зі стадіоном

Новачок української Прем'єр-ліги Інгулець у першому турі сезону-2020/21 приймає СК Дніпро-1. Поєдинок відбувається на Дніпро-Арені. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що підопічні Сергія Лавриненка всі свої домашні поєдинки проводитимуть на цьому стадіоні.

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Офіційний сайт команди з Петрового поспішив спростувати цю інформацію заявивши, що стартовий поєдинок їхньої команди відбувся на Дніпро-Арені за взаємною домовленістю між клубами. Натомість, матч-відповідь другого кола відбудеться на стадіоні Зірка. Всі інші домашні матчі першого кола проходитимуть саме у Кропивницькому.

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