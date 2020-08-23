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Інгулець не гратиме домашні матчі на Дніпро-Арені – команда з Петрового остаточно визначилась зі стадіоном

14:38 - Читать на русском
Інгулець не гратиме домашні матчі на Дніпро-Арені – команда з Петрового остаточно визначилась зі стадіоном
Інгулець на Дніпро-Арені / ФК Інгулець

Дебютант УПЛ матч першого туру чемпіонату України вимушено проводить на стадіоні суперника.

42’ Денис Балан
 
Андрій Цуріков 33’
33’ Андрій Цуріков
42’ Денис Балан

Новачок української Прем'єр-ліги Інгулець у першому турі сезону-2020/21 приймає СК Дніпро-1. Поєдинок відбувається на Дніпро-Арені. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що підопічні Сергія Лавриненка всі свої домашні поєдинки проводитимуть на цьому стадіоні.

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Офіційний сайт команди з Петрового поспішив спростувати цю інформацію заявивши, що стартовий поєдинок їхньої команди відбувся на Дніпро-Арені за взаємною домовленістю між клубами. Натомість, матч-відповідь другого кола відбудеться на стадіоні Зірка. Всі інші домашні матчі першого кола проходитимуть саме у Кропивницькому.

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Теги
Інгулець - СК Дніпро-1 Інгулець Інгулець СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Дніпро-Арена
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