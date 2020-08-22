Ингулец усилился молодым голкипером Динамо

К новичку элиты присоединился 20-летний голкипер Динамо Артем Малыш. Игрок под номером 73 уже появился в заявке Ингульца на сайте УПЛ.

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Малыш воспитывался в академии Динамо, однако в заявку первой команды киевлян не попадал. В активе молодого голкипера 4 матча за U-19 "бело-синих" и 2 матча за U-21. Подробности его контракта с Динамо или Ингульцом пока остаются неизвестными.

Напомним, клуб из Петрова дебютирует в УПЛ уже завтра (23 августа) – команда Сергея Лавриненко встретится с СК Днепр-1.

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