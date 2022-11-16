Младен Бартулович может недолго пробыть на посту и. о. главного тренера Ингульца. Уже есть кандидат на полноценную работу.

Николай Цымбал является одним из претендентов на пост главного тренера Ингульца, ставшего вакантным после увольнения Сергея Лавриненко, утверждает УФ .

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Сейчас 38-летний специалист работает наставником Красавы – команды российского блоггера, выступающей во втором дивизионе чемпионата Кипра и пропагандирующей дружбу украинцев и россиян на фоне полномасштабной войны. Цымбал уже якобы покидает этот скандальный клуб, который возглавлял с сентября.

Николай известен в Украине работой в Минае. В закарпатском коллективе он провел 3 года (2019-2022) и занимал должности ассистента, и.о. о. главного тренера и главного аналитика.

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