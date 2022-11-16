Младен Бартуловіч може недовго пробути на посаді в. о. головного тренера Інгульця. Вже є кандидат на повноцінну роботу.

Микола Цимбал є одним із претендентів на пост головного тренера Інгульця, який став вакантним після звільнення Сергія Лавриненка, стверджує УФ.

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Зараз 38-річний фахівець працює наставником Красави – команди російського блогера, яка виступає у другому дивізіоні чемпіонату Кіпру й пропагує дружбу українців та росіян на фоні повномасштабної війни. Цимбал вже нібито покидає цей скандальний клуб, який очолював з вересня.

Микола відомий в Україні роботою у Минаї. В закарпатському колективі він провів 3 роки (2019-2022) й обіймав посади асистента, в. о. головного тренера й головного аналітика.

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